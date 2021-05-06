صدم طفلين بسيارته.. حقيقة فيديو الاعتداء على قس بمنشأة القناطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة فيديو متداول بشأن حوار هاتفى بين أحد القساوسة وشخص مجهول يدعى خلاله بقيام مجهولين بالتعدى على القس والسيارة التى كان يستقلها - قيادة أحد الأشخاص - أثناء مروره بإحدى قرى مركز منشأة القناطر بالجيزة.

بالفحص تبين أن الواقعة تعود لحادث اصطدام السيارة التى كانت يستقلها القس بطفلين أثناء عبورهما نهر الطريق، مما أدى إلى إصابتهما بخدوش سطحية وحدوث مشادة كلامية بين قائد السيارة وأحد أهالى القرية الذى تصادف تواجده بمحل الواقعة لمعاتبته له على الاصطدام بهما دون تعديه على القس، وتم الصلح والتراضى بين الطرفين.