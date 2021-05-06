سقوط عصابة المفتاح المصطنع لسرقة السيارات في شوارع العاصمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع.

أكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة جرائم سرقة السيارات بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين "لهما معلومات جنائية" بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، وأنهما وراء ارتكاب العديد من تلك الحوادث.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة روض الفرج بالقاهرة وبحوزتهما ( كمية من مخدر الهيروين).

وبمواجهتهما أقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، كما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الااتجار، وارتكاب 6 حوادث سرقة سيارات بذات الأسلوب.

وبإرشادهما أمكن ضبط سيارتين من السيارات المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليهم تعرف اثنين منهم على السيارتين، واتهموهما بالسرقة.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.