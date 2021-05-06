صفقة بـ9 ملايين.. كيف أنهت الشرطة أسطورة مخدر الآيس في الصعيد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها، ضبطت الأجهزة الأمنية أحد أخطر التشكيلات العصابية للاتجار بالمواد المخدرة وبحوزتهم كمية كبيرة لمخدر الآيس بسوهاج.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى -الأمن العام)، ومديرية أمن سوهاج نشاط 3 عناصر إجرامية كونوا فيما بينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار بمخدر الأيس بكميات كبيرة وترويجه على عملائهم بنطاق محافظة سوهاج.

عقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافهم وضبطهم حال استقلالهم سيارة بدائرة مركز شرطة سوهاج، وعثر بحوزتهم على كمية من مخدر الآيس "شابو" – كمية من مخدر الأفيون - مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة – ميزان حساس – سلاح أبيض.

وبتطوير مناقشتهم أمكن تحديد مصدر حصولهم على المواد المخدرة أحد العناصر الخطرة والنشطة فى مجال الاتجار بمخدر الآيس بمحافظات الوجه القبلى "عاطل – مقيم بمحافظة أسيوط، وله محل إقامه آخر بمحافظة الجيزة".

تم استهداف العنصر المذكور حال استقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة أخميم ولدى اقتراب القوات حاول المتهم الاصطدام بأحد أفراد القوة للهرب بالسيارة وبادر بإطلاق أعيرة نارية صوب القوات فبادلته بالمثل، أسفر عن ذلك إصابته بطلقات نارية وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج بالحراسة اللازمة.

وأسفرت عمليات التفتيش عن ضبط (كمية من مخدر الآيس – فرد خرطوش وعدد من الطلقات – مبلغ مالى – هاتف محمول) تقدر قيمتها بتسعة ملايين جنيه.