مأمورية الصفعة.. تفاصيل مداهمة "بؤرة الكيف" في الإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شنت أجهزة الأمن حملة أمنية مُكبرة استهدفت عناصر إجرامية تخصصوا فى إعادة تدوير مخدر الهيروين وترويج المواد المخدرة بالإسماعيلية.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) بالاشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية ومجموعات من قوات الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة نشاط عنصرين إجراميين تخصصا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما بكميات كبيرة ومحاولة تدوير وخلط مخدر الهيروين لمضاعفة كمياته، متخذين من دائرة مركز شرطة (القنطرة غرب) مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبط (20 إسطوانة هيروين، 2 كيس لمخدر الهيروين الخام بلغ وزنها ستة كيلو جرامات– 51 طربة لمخدر الحشيش– أدوات تستخدم فى كبس مخدر الهيروين - مبلغ مالى – 3 هواتف محمول) بحوزة اثنين من العناصر الإجرامية "لهما معلومات جنائية" حال تواجدهما داخل سيارة بدون لوحات بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب

وتٌقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو مليون وستمائة وخمسون ألف جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.