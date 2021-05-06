انتقام عبر "فيسبوك".. كشف سر ادعاء مسجل خطر بتعرضه للنصب في تجارة آثار

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشفت أجهزة الأمن حقيقة ادعاء أحد الأشخاص عبر موقع "فيسبوك" بتعرضه لواقعة نصب فى مجال الاتجار بالآثار.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم نشره على إحدى الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" متضمناً تعليقات حول تورط عدد من الموظفين ببعض الجهات والهيئات الحكومية فى عمليات بيع وشراء آثار، وتعرض صاحب الحساب المشار إليه لواقعة نصب فى هذا المجال.

بالفحص أمكن تحديد صاحب الحساب (بدون عمل – مقيم بالقاهرة – له معلومات جنائية)، وعقب تقنين الإجراءات قام قطاع شرطة السياحة والآثار باستدعائه.

وبمناقشته اعترف بإنشائه للحساب المشار إليه ونشر تلك المعلومات نكاية فى زوجته لتعرضه لواقعة نصب من قِبلها بمشاركة اثنان آخران، وتحصلهم منه على مبالغ مالية نظير إتمام إحدى صفقات بيع قطع أثرية عقب إيهامه بأنهم على علاقة بشخصيات عامة "بخلاف الحقيقة" وتبين له عقب ذلك عدم وجود ثمة قطع أثرية.