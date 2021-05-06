شكرا لقرائتكم خبر عن اهتمام تونسى بإنشاء خط ملاحى مشترك مع مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالمواقف العروبية والقومية للرئيس التونسى، قيس سعيد، وتصريحاته الداعمة لموقف مصر فى ملف سد النهضة، والتى تأتى امتدادًا للعلاقات الأخوية التاريخية التى تربط البلدين.

وأعرب «مدبولى»، خلال لقائه بالسفير محمد بن يوسف، سفير الجمهورية التونسية لدى مصر، عن تطلعه لعقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين مصر وتونس فى أقرب فرصة ممكنة من أجل تفعيل التعاون فى كل المجالات التى تخدم البلدين.

وحول اجتماعات اللجنة العليا المشتركة، قال «بن يوسف» إنه جارٍ الإعداد حاليًا لتلك الاجتماعات، من خلال اجتماعات قطاعية فنية بين مسؤولى الوزارات المعنية فى البلدين حتى يتسنى الاتفاق على أكبر قدر ممكن من ملفات التعاون فى الفترة المقبلة، مضيفًا أن هناك اهتمامًا من جانب تونس بملف إنشاء خط ملاحى بين البلدين، وتم عقد مشاورات بين مسؤولى النقل فى البلدين حول هذا الموضوع.

وأشار إلى اهتمام السفارة بموضوعات التعاون فى شقيها التجارى والاقتصادى، ولذا تم تنظيم زيارة لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إبراهيم العربى، إلى تونس، والتقى خلالها برئيس الوزراء التونسى ووزير التجارة والصناعة وقيادات اتحاد الغرف التجارية التونسية، وهو ما سينعكس على تعزيز الأطر التجارية والاستثمارية بين البلدين.

وأكد أن من مصلحة تونس أن تكون مصر قوية، مردفًا أن ما تشهده مصر من إنجازات حاليًا هو محل فخر للعرب، حيث صارت مصر نموذجًا يُحتذى به فى التنمية والعمران، مشيدًا فى هذا الصدد برؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى وقيادته المتميزة لجهود التنمية فى مصر.