شكرا لقرائتكم خبر عن استنفار فى المحافظات لتطبيق الإجراءات الجديدة فى مواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، المحافظين، بالالتزام الشديد فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان وإجازة عيد الفطر، للحد من زيادة أعداد الإصابة بكورونا فى إطار تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

وشدد وزير التنمية المحلية، فى تصريحات صحفية، أمس، على ضرورة التصدى بحزم لمخالفات عدم ارتداء الكمامات الواقية، والاستمرار فى الحملات اليومية لرؤساء الأحياء والمدن والمراكز على المقاهى والكافيهات والمطاعم والمولات التجارية لمتابعة الالتزام بالمواعيد المعلنة من لجنة إدارة أزمة كورونا بأن يكون موعد الغلق فى التاسعة مساءً اعتبارًا من أمس وحتى 21 مايو الجارى.

وكلف الوزير بقيام نواب المحافظين بالمتابعة الشخصية على مدار اليوم فيما يخص تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال الأسبوعين المقبلين، مع قيام قيادات المحافظات على كل المستويات بالمتابعة الدورية وتحرير المخالفات لغير الملتزمين، والتأكيد على مواعيد غلق المحال والأنشطة التجارية والترفيهية وعدم التهاون مع أى مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

كما طالب «شعراوى» بالتشديد على تطبيق الإجراءات الوقائية بكافة أنحاء المحافظة، خاصة المناطق الخدمية التى تشهد فى تلك الأيام تردد أعداد كبيرة من المواطنين، وعلى رأسها مكاتب البريد والبنوك والمحال التجارية والأسواق العامة حفاظًا على المواطنين من تداعيات كورونا.

وأكد وزير التنمية المحلية أهمية تطبيق غرامات عدم ارتداء الكمامات للحد من انتشار الإصابة بالمرض وبما يضمن سلامة المواطن وأسرته والمجتمع خلال تلك الظروف التى تمر بها الدولة والعالم أجمع، مشددا على ضرورة عدم التهاون فى تطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، مع السماح للمطاعم باستمرار خدمة توصيل الطلبات من المأكولات والمشروبات «الديليفرى» للمنازل بعد التاسعة مساء، وكذا حظر إقامة أى مؤتمرات أو فعاليات أو تجمعات جماهيرية وكذا الغلق الكامل للشواطئ والحدائق والمتنزهات خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وأشار الوزير إلى أنه تم خلال اللجنة التوافق على الحد من استخدام الحافلات الجماعية وأتوبيسات الرحلات، بينما ستعمل وسائل النقل العادية والسيارات بصورة طبيعية، وكذا السماح بصلاة العيد والتعامل معها مثل صلاة الجمعة، حيث سيسمح بها فقط فى المساجد التى تقام فيها حاليًا صلاة الجمعة، وبنفس الإجراءات الاحترازية التى تتم فى صلاة الجمعة، وأيضًا مع حظر اصطحاب الأطفال.

وواصلت الأجهزة التنفيذية فى المحافظات، أمس، حملاتها لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، كما تابعت الفرق الطبية المتحركة المخصصة لتطعيم المواطنين باللقاح.

فى القليوبية، ناشد المحافظ عبدالحميد الهجان، المواطنين، توخى الحذر والاستمرار فى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية واتباع الاحتياطات الخاصة بالتعامل مع كورونا، بالإضافة إلى اتخاذ عقوبات مشددة حال عدم تطبيق القرارات، والتأكيد على كافة الهيئات الرياضية والشبابية بعدم السماح بإقامة صلاة عيد الفطر المبارك بداخلها سواء بساحات المساجد المتوافرة بها أو بأى ساحات أو ملاعب مفتوحة، والالتزام بقرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يخص الصلاة بالمساجد.

وفى الشرقية، تابع الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الفرق الطبية المتحركة المخصصة لتطعيم المواطنين باللقاح، والمرور على كنيسة مارجرجس بالزقازيق ومطرانية الزقازيق ومنيا القمح للأقباط الأرثوذكس، لمتابعة تطعيم المواطنين والعاملين، والتأكد من انتظام سير العمل، مؤكدًا جاهزية الفرق الطبية المخصصة للقيام بالتطعيم.

وناقشت جامعة الزقازيق وضع خطة المحاضرات عن بعد، وتقييم الأداء خلال الفترة الراهنة، والعمل على تذليل العقبات أمام أعضاء هيئة التدريس والطلاب فى التعليم عن بعد.

وفى المنيا، وجه المحافظ اللواء أسامة القاضى بتكثيف حملات المتابعة على وسائل النقل العام ومواقف السيارات والتأكد من ارتداء المواطنين الكمامات الواقية، مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتطبيق الغرامات الفورية حيال المخالفين.

وفى السويس، أكد المحافظ اللواء عبدالمجيد صقر دعم العناية المركزة بمستشفى الحميات ومستشفى السويس العام بالتجهيزات والأجهزة الطبية والفرق الطبية للتعامل السريع وبحث تفعيل الإجراءات الخاصة بالتطعيمات. كما شدد المحافظ على عدم التهاون فى تطبيق الإجراءات الاحترازية وتقديم الخدمات الطبية للمواطن.