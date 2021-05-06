شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بانكسار ذروة الموجة الثالثة لـ«كورونا» منتصف يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة الانتهاء من تجهيزات مركز تطعيم أرض المعارض، أكبر مركز لتلقى لقاحات فيروس كورونا على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أنه تم التشغيل التجريبى للمركز، أمس، على أن يتم التشغيل خلال ساعات.

وقالت الوزارة، فى بيان، إن مركز تطعيمات أرض المعارض يعمل بطاقة 96 عيادة للحصول على اللقاح، ويستوعب نحو 10 آلاف شخص فى اليوم الواحد، كما أن المركز يأتى فى إطار توسع الوزارة فى مراكز تلقى اللقاحات، حيث يوجد حتى الآن 360 مركزًا للتطعيمات، فضلًا عن 10 مراكز أخرى ستدخل العمل خلال أيام.

ونشرت «الصحة» فيديو على الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء حول آخر الاستعدادات وتجهيزات مركز التطعيمات بأرض المعارض.

كما أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 876 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 174 ألفًا و217 حالة، فيما توقعت اللجنة العلمية لمكافحة الفيروس بالوزارة انكسار ذروة الموجة الثالثة، اعتبارًا من منتصف يونيو المقبل. وقال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، المتحدث الرسمى للوزارة، إنه تم تسجيل 1102 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصُّد والتقصِّى والفحوصات اللازمة التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 64 حالة جديدة.

وأضاف «مجاهد» أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، الصادرة فى 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يُعد مؤشرًا إلى تعافى المريض، موضحًا أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله 232 ألفًا و905 أشخاص، من ضمنهم 174 ألفًا و217 حالة تم شفاؤها، و13655 حالة وفاة. وتواصل وزارة الصحة رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن الفيروس، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض مُعْدية، كما تم تخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين، منها الخط الساخن «105» و«15335» ورقم «واتس آب» «01553105105»، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف.

إلى ذلك، بحثت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مع مدير الاتحاد الطبى الدولى للتدريب والتطوير بمجلس تدريب الكليات الملكية للأطباء المشترك ببريطانيا، ديفيد بلاك، ونائبه، إلستر ميلر، أمس الأول، التعاون لبدء برنامج تطوير المناهج العلمية للزمالة المصرية والحصول على الاعتماد فى تخصصات الباطنة من اتحاد الكليات الملكية للأطباء الباطنيين فى إنجلترا.

وتشمل تخصصات «الباطنة العامة- أمراض الجهاز الهضمى والكبد- الأمراض الصدرية- أمراض القلب- العناية المركزة- الأمراض المُعْدية الإكلينيكية- الكلى- الأمراض العصبية- الروماتيزم والتأهيل والطب الطبيعى- الطب النفسى- الطب النفسى للأطفال والمراهقين- طب الأورام- إلكتروفسيولوجيا القلب ومنظمات القلب- طب نقل الدم ومشتقاته».

وقال «مجاهد» إن الوزيرة أكدت أهمية التعليم الطبى المهنى للارتقاء بالمنظومة الصحية، إذ إن الارتقاء بالمستوى العلمى المهنى للأطباء يسهم فى خلق جيل جديد من الأطباء المتخصصين بما يخدم صالح المريض، من خلال تقديم خدمة طبية للمرضى على أعلى مستوى. واستعرضت التعاون الذى تم بين الوزارة وكلية طب هارفارد الأمريكية لتوفير البرامج التدريبية فى الأبحاث الإكلينيكية وتدريب المدربين، والذى يُعد إحدى الخطوات التى اتخذتها الدولة لتطوير وتحسين مستوى الفرق الطبية ضمن استراتيجية الوزارة للنهوض بمنظومة التعليم الطبى المهنى.

وتقدمت بالشكر إلى ممثلى اتحاد الكليات الملكية لمشاركتهم بخبراتهم العلمية فى مجال تطوير واعتماد المناهج العلمية للبرامج التدريبية للزمالة المصرية، مؤكدة تسهيل أى تحديات لدعم التعاون العلمى المستدام والعمل ضمن فريق واحد وتبادل الخبرات لخدمة المرضى.