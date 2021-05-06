شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يستبعد نائب رئيس «السكة الحديد» بعد أسبوعين من تعيينه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الفريق كامل الوزير، وزير النقل، قرارًا بتعيين أشرف عبدالوهاب نائبًا لرئيس هيئة السكة الحديد لصيانة الوحدات المتحركة والدعم الفنى، بديلًا لـ«سامى عبدالفتاح عبدالمجيد»، النائب السابق.

وقالت مصادر مطلعة بهيئة السكة الحديد إن قرار استبعاد «عبدالمجيد» جاء بعد أسبوعين من قرار تعيينه عقب حادث قطار طوخ، وذلك بعد مطالبات عديدة لوزير النقل باستبعاد المسؤولين المنتسبين إلى «الإخوان».

إلى ذلك، تفقد «الوزير»، برفقة رئيس الشركة القابضة للطرق والكبارى والنقل البرى وقيادات الهيئة العامة للطرق والكبارى، مشروع تطوير ورفع كفاءة الطريق الدولى الساحلى، حيث بدأت الجولة من تقاطع الطريق مع طريق (بورسعيد- الإسماعيلية) حتى حدود محافظة بورسعيد بطول 36 كيلومترًا، بعد أن تم الانتهاء من رفع كفاءة المرحلة الأولى بطول 15 كيلومترًا- مزدوج فى المسافة من الكيلو صفر (طريق الإسماعيلية- بورسعيد) حتى الكيلو 15.

كما تفقد «الوزير» المرحلة الثانية بطول 21 كيلومترًا فى المسافة من الكيلو 15 حتى الكيلو 36 بحدود بورسعيد مع دمياط، إذ تم الانتهاء من الصيانة العاجلة بطول 21 كيلومترًا باتجاه دمياط، و15 كيلومترًا باتجاه طريق بورسعيد، باستخدام مُعدات الصيانة الذاتية الحديثة (ماكينات FDR لإعادة تدوير طبقات الأسفلت والأساس بكامل العمق، وماكينات CIR لإعادة تدوير طبقات الرصف الأسفلتية على البارد)، فى حين يجرى الانتهاء من الـ6 كيلوأمتار المتبقية فى المسافة من الكيلو 15 حتى الكيلو 36.

وخلال الجولة، تفقد «الوزير»، أيضًا، أعمال إنشاء كوبرى «اللنش 3» بالكيلو 6.5 ضمن المرحلة الأولى، حيث يجرى الانتهاء من أعمال المداخل لربط الكوبرى بالطريق الدولى الساحلى، بالإضافة إلى تفقد «قطاع 3 أ» فى المسافة من كوبرى البستان حتى مدخل مدينة دمياط الجديدة بطول 9 كيلوأمتار، بتكلفة 108 ملايين جنيه، حيث يتم رفع كفاءة الطريق بعرض 13.5 متر بـ3 حارات مرورية فى كل اتجاه، بالإضافة إلى طبان مرصوف بكل اتجاه بتكلفة 108 ملايين جنيه.

وأكد «الوزير» أنه يجرى العمل على رفع كفاءة 7 قطاعات فى المسافة من مطروح حتى السلوم بطول 140 كيلومترًا وتكلفة 700 مليون جنيه، بالإضافة إلى إنشاء محور جديد جنوب الضبعة بطول 42 كيلومترًا وتكلفة مليار جنيه.