شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 500 كرتونة على الأسر الأكثر احتياجا بقرى أرمنت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، ان مكتب مشروعات الأورمان بالاقصر وزع اكثر من 500 كرتونة من كراتين المواد الغذائية للأسر الاكثر احتياجًا بقرية حاجر المريس بمركز أرمنت، وقرية الندافين بمركز الطود بالاقصر، وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة .

وأوضح شعبان إن الجمعية ترحب بالتعاون المثمر مع كل الشركات العريقة (أصحاب الايادى البيضاء) لخدمة فئات غير القادرين في ربوع مصر المترامية، مؤكدًا أن التعاون مع أورنج، وقياداته يعزز من قدرات الجمعية لأداء دورها الإنساني في خدمة غير القادرين في ربوع مصر، ولتخفيف الأعباء المادية على الأسر وادخال الفرحة في قلوبهم في الشهر الكريم خاصة في القرى والنجوع في كل المحافظات المصرية.

وأشار إلى ان ذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة بالقرى الأكثر احتياجاً من خلال تقديم جميع سبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم، تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة».