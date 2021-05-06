شكرا لقرائتكم خبر عن حملة نظافة موسعة لمصيف بلطيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفيذاً لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ بتكثيف الحملات على المرافق وتحسين الخدمات للمواطنين والتواصل معهم ميدانياً تابع العميد هانى محمد عبدالقوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم اليوم الخميس سير العمل بمنظومة النظافة، بالإضافة لنظافة الجزر الوسطي من الحشائش الضارة وكذا نظافة الشوارع بمناطق المدينة المختلفة من كافة أنواع التراكمات والأتربة والمخلفات بالإضافة إلى إزالة المتولد اليومى من القمامة والتراكمات أولاً بأول ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية ونظافتها بالاضافة إلى رفع جميع الإشغالات واستهدفت جميع شوارع المدينة وكذا استكمال اعمال رفع كفاءة الشوارع الميادين وبصفة خاصه من مداخل ومخارج المدينة والشوارع الرئيسية والفرعية من خلال فرق العمل بجهاز النظافة وقسم الصيانة والمرافق والعاملين بقسم التشجير وقسم الحملة الصحية وقسم الاشغالات، واكد رئيس المدينه على ضرورة السعي دائماً لتقديم الأفضل والأفضل لخدمة المواطنين والارتقاء لرفع مستوي النظافة بالمدينة والظهور بالمظهر اللائق بمدينة مصيف بلطيم كمدينة سياحية والاستعداد لصيف «٢٠٢١»، وقال للمصري اليوم أنه شن حمله موسعه لتتطهير وتعقيم جميع شوارع المدينه بشواطئها السته وأبنيتها، في إطار الإجراءات الإحترازيه لمواجهة كورونا ، كما تم التنبيه على المقيمين بالمدينه بالإلتزام بلبس الكمامات، كما تم التفتيش على المحلات بالمدينه للتأكد من تنفيذ الإجراءات الإحترازيه لمواجهة كورونا تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بهذا الخصوص، وتم إتخاذ الاجراءات القانونيه حيال المخالفين.

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