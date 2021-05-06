شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم الأمهات المثاليات بشركة مياه القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرّم المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، الخميس، الأمهات المثاليات من الفائزات في مسابقة الأم المثالية على مستوى الشركة.

وقال «مجاهد»، إن الإدارة العامة للعلاقات العامة فتحت باب التقدم لمسابقة الأم المثالية في أول فبراير، وعمل اللجان على فرز الترشيح، لإختيار الأمهات المثاليات من الموظفات مؤكداً على أهمية التقدير المعنوى للموظفات بالشركة، مؤكدا أن الاحتفالية والتكريم يأتى امتناناً واعتزازاً بالأم والمرأة العامله ودعمها لدورها وتضحياتها ومشاركتها الفعالة في تنمية وبناء الوطن من خلال العطاء والتفاني الذي لا ينضب، مضيفا أن المرأة تلعب دورًا حيويًا وفعّالًا في بناء المجتمع فهى اللبنة الأساسية فيه وهى كالبذرة الّتى تنتج ثمارًا تصلح بصلاحها وتفسد بفسادها.

شملت فاعليات الحفل تكريم كلاً من (فاطمه فوزى مرسى بشبرا الخيمة، ناديه محمد إبراهيم بشبين القناطر، صفاء محمد كامل بجنوب الخانكة، نجوى عبدالحميد بالقناطر الخيرية)، وتسليم شهادات تقدير للأمهات المثاليات تقديراً لدورهن طوال حياتهن مع أسرهن، وذلك التكريم جاء من خلال اختبارات تم الإشراف عليها من خلال اللجنة المشرفة على تقييم الأمهات، من خلال معايير محددة وقصة الكفاح مع الأسرة ومستوي مؤهل الأبناء.