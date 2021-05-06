شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم الأمهات المثاليات بشركة مياه القليوبية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كرّم المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، الخميس، الأمهات المثاليات من الفائزات في مسابقة الأم المثالية على مستوى الشركة.
وقال «مجاهد»، إن الإدارة العامة للعلاقات العامة فتحت باب التقدم لمسابقة الأم المثالية في أول فبراير، وعمل اللجان على فرز الترشيح، لإختيار الأمهات المثاليات من الموظفات مؤكداً على أهمية التقدير المعنوى للموظفات بالشركة، مؤكدا أن الاحتفالية والتكريم يأتى امتناناً واعتزازاً بالأم والمرأة العامله ودعمها لدورها وتضحياتها ومشاركتها الفعالة في تنمية وبناء الوطن من خلال العطاء والتفاني الذي لا ينضب، مضيفا أن المرأة تلعب دورًا حيويًا وفعّالًا في بناء المجتمع فهى اللبنة الأساسية فيه وهى كالبذرة الّتى تنتج ثمارًا تصلح بصلاحها وتفسد بفسادها.
شملت فاعليات الحفل تكريم كلاً من (فاطمه فوزى مرسى بشبرا الخيمة، ناديه محمد إبراهيم بشبين القناطر، صفاء محمد كامل بجنوب الخانكة، نجوى عبدالحميد بالقناطر الخيرية)، وتسليم شهادات تقدير للأمهات المثاليات تقديراً لدورهن طوال حياتهن مع أسرهن، وذلك التكريم جاء من خلال اختبارات تم الإشراف عليها من خلال اللجنة المشرفة على تقييم الأمهات، من خلال معايير محددة وقصة الكفاح مع الأسرة ومستوي مؤهل الأبناء.