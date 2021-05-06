شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر يعقد اجتماعه النصف سنوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع صباح اليوم الخميس، مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، برئاسة وحضور صاحبي الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، والبطريرك يوسف العبسي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والإسكندرية وأورشليم للروم الملكيين الكاثوليك، وذلك بدار القديس إسطفانوس للأقباط الكاثوليك بالمعادي.

شارك في اللقاء الآباء المطارنة، ممثلي الإيبارشيات والطوائف الكاثوليكية المختلفة.

بدأ اليوم بصلاة الساعة الثالثة من الأجبية المقدسة، وكذلك كلمات البطاركة، ومن المقرر ان يتطرق الاجتماع إلى الأوضاع الرعوية في ظل الظروف الراهنة.

يذكر أن هذا هو الاجتماع النصف سنوي الدوري، والذي سينعقد حتى الثامن من الشهر الجاري.