شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. لجنة من «صحة القليوبية» تزور مستشفى شبين القناطر المركزى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زارت لجنة من مديرية الصحه في القليوبية اليوم مستشفى شبين القناطر المركزى لمتابعة منظومة العمل بها لضمان تقديم الخدمة العلاجية المطلوبة للمرضى في ظل الموجة الثالثة لجائحة كورونا المستجد، ومتابعة إجراءات تأمين توافر الاكسجين وتواجد الفرق الطبية على مدار الساعة والتاكد من تطبيق اجراءات مكافحة العدوى داخل المستشفي لحماية حالات الاشتباه والأطقم الطبية والفنيين والإداريين والعمال

قال الدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية انه تم المرور على مختلف أقسام المستشفى، ومنها الاستقبال والعزل والعناية المركزة والتحدث إلى المرضى والاطمئنان على الوجبات الغذائية والتسجيل الطبى والتاكيد على توافر ادوية البروتوكول والادوية والمستلزمات الطبية

والتأكيد على سلامة حضانات الأطفال وأجهزة التنفس الصناعي والتغذية الوريدية، وأجهزة تقليل نسبة الصفراء، وأجهزة التدفئة والأشعة التليفزيونية والسينية، وأنظمة التكييف المركزي الذي يوفر التحكم في البكتيريا.

ثم قامت اللجنة بالمرور على قسم الكلى والتأكد من كفاءة ماكينات الغسيل الكلوي ومتابعة الصيانة الدورية لها، والمرور على محطة مياه الغسيل الكلوي، وتفقد الفلاتر وتواريخ صيانتها.

واكد وكيل وزارة الصحه على ضرورة وجود رصيد من الاوكسجين يكفي لمدة لا تقل عن٢٤ساعه وإعادة التعبئة بصفة مستمرة بالإضافة إلى مراجعة صيانة شبكات الكهرباء، والإنذار، والحريق، والتغذية للمياه والصرف الصحي

واعدت اللجنه تقرير عن السلبيات التي وجدت اثناء المرور ومناقشتها مع مدير المستشفى وتم اخاذ عدد من الاجراءات للتصحيح في الحال وتحويل المقصرين إلى التحقيق

وطالبت اللجنه إدارة المستشفي بالاهتمام بالنظافة العامة، وانتظام توقيتات تسليم الأدوية المقررة للمرضى المحجوزين في المستشفى وفقاً للبرتوكول العلاجي، فضلاً عن الوجبات الغذائية المناسبة لمرضى العزل