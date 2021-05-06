شكرا لقرائتكم خبر عن حمله لتطهير وتعقيم شوارع وأبنية دسوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت صباح اليوم الخميس رءاسة مركز ومدينة دسوق جهود وحدة الملاريا بدسوق في اعمال الرش والتطهير بالقطاع الصحى ،حبث تم تطهير وتعقيم مستشفى الفليج فصيل للغسيل الكلوى والشوارع المحيطة بها، كما تم تطهير وتعقيم منطقة مساكن حي مكه وبنك الإسكان ومساكن المشتل ،اضافة لتطهير وتعقيم الميدان الابراهيمي والأبنية الحكومية بمدينة دسوق.

وذلك بحضور مهندس عبده عبدالمحسن وفريق العمل المعاون له.

كما قامت لجنه من الوحده المحليه بالتفتيش على المحلات والسيارات في مجتمعي مواقف المدينه والأرياف للتأكد من لبس الكنانه واتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا،وتطبيق التعليمات مع المخالفين، كما تم تطهير وتعقيم مجمعي المواقف بدسوق أيضا.

دسوق