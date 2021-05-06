شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير غدا 68 رحلة جوية لنقل 3979 راكبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسير مصرللطيران غدا الجمعة 7 مايو 68 رحلة جوية بمعدل 51 رحلة دولية إلى كل من بغداد، لاجوس، دوالا، الدوحة، لارناكا، لندن، نيويورك، روما، باريس، أبوجا، اسطنبول،امستردام، فرانكفورت، كوبنهاجن، موسكو، أثينا، أبوظبي، جوبا، بودابيست، برلين،ميونخ، دبي، ميلانو، البحرين، الخرطوم، عمان، بيروت، الشارقة، نيروبي، عنتيبي،أديس أبابا، إربيل، و 15 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ و الغردقة والأقصر واسوان،و2 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 3979 راكبا.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروسكورونا، و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمةالصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيفالتكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخولالركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحراريةبصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجرالصحي بمطار القاهرة.