شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. وزير التعليم: إعلان ضوابط امتحانات الثانوية العامة 2021 بعد العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات اليوم الخميس ، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد ”الخليج 365” حصاد الوزارات على مدار اليوم.

وزير التعليم: إعلان ضوابط امتحانات الثانوية العامة 2021 بعد عيد الفطر

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