شكرا لقرائتكم خبر عن بيان مصرى تركى: نقاش صريح بالقاهرة واتفاق لضرورة تحقيق أمن شرق المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت، اليوم الخميس، وبعد يومين من المداولات، المُباحثات الاستكشافية بين وفدى جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا، التي عقدت في القاهرة، برئاسة نائب وزير الخارجية السفير حمدي سند لوزا، ونائب وزير خارجية تركيا السفير "سادات أونال".

وأكدت وزارة الخارجية المصرية، أن المناقشات كانت صريحة ومعمقة، حيث تطرقت إلى القضايا الثنائية، فضلاً عن عدد من القضايا الإقليمية، لا سيما الوضع في ليبيا وسوريا والعراق وضرورة تحقيق السلام والأمن في منطقة شرق المتوسط.

وسيقوم الجانبان بتقييم نتيجة هذه الجولة من المشاورات والاتفاق على الخطوات المقبلة.