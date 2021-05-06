شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: اتهام الخرطوم بتدريب مجموعات مناوئة للحكومة الإثيوبية "أمر مؤسف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية السودانية عن أسفها للاتهامات التي وجهها حاكم إقليم الأمهرة الإثيوبي للخرطوم، بتدريب مجموعات مناوئة للحكومة الإثيوبية على الأراضي السودانية المجاورة للإقليم، والدفع بها للقتال في إقليم تيجراي.

وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان أوردته وكالة الأنباء السودانية، إن اطلاق إثيوبيا مثل هذه الإتهامات المنافية للصحة "سعياً منها للهروب من أزماتها الداخلية وربطها بأطراف خارجية من أجل تحقيق مصالح سياسية داخلية"، أمراً مؤسفاً وغير مسئول ولا يخدم قضايا حسن الجوار وأمن واستقرار الإقليم.