شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعاون الدولي: الجمعيات الأهلية تقوم بدور رئيس لتحقيق أهداف التنمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بدور الجمعيات الأهلية، مؤكدة أنها تقوم بدور رئيس في تحقيق أهداف التنمية والعدالة، وساهمت في العديد من المبادرات المجتمعية في البلاد.

وقالت «المشاط» خلال حلقة نقاشية حول «الإطار القانوني لعمل المجتمع المدني في مصر»، نظمتها بعثة مصر في جنيف، افتراضياً، الخميس، بمشاركة وزراء بالحكومة وممثلي لمنظمات المجتمع المدني في مصر، إضافة إلى ممثلي سفراء عدد من الدول الأجنبية، إن «عام 2021 شهد تعاون كبير مع المجتمع المدني في إطار الجهود التي قامت بها الدولة لمواجهة انتشار كورونا، فضلا عن التنسيق مع المجتمع الدولي، والشركاء المعنيين لتعزيز التعاون في إطار رؤية الدولة 2030».

‏