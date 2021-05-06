شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية: توريد ٣٨٤ ألف طن قمح للصوامع حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت صوامع وشون محافظة الشرقية، الخميس، استقبالها القمح المورد من قبل المزارعين على خطي ثابتة ساعية جاهدة لاستغلال كافه إمكانياتها لإنجاح موسم حصاد القمح لهذا العام، والذي بدأ من منتصف أبريل الماضي والمستمر حتي منتصف يونيو القادم، بإجمالي مساحة بلغت 408 ألف و898 فدان منزرعة بمحصول القمح هذا العام.

ومن جانبه، أوضح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، في تصريحات صحفية، الخميس، أن إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتي أمس بلغت 384934 طن و511 كيلو قمح، لافتاً إلى أنه تم حصاد 250164 فدان حتي الآن .

وشدد محافظ الشرقية على الجهات المسوقه لمحصول القمح، سواء البنك الزراعي وقطاع المطاحن والقابضة للصوامع، بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازيه لمواجهة فيروس كورونا والمتابعه المستمرة لأعمال لجان الفرز والإستلام للأقماح من خلال غرفة عمليات رئيسية تضم جميع الأجهزة التنفيذية المسئولة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية.

وتابع المحافظ مع مديري مديريتي الزراعة والتموين، سير عمليتي حصاد وتوريد الأقماح لصوامع وشون المحافظة والبالغ عددها 47 صومعة وبانكر وشونة مطورة حكومية وخاصة، تكفي لتخزين إحتياجات المحافظة من القمح لهذا العام، مشيرا إلى جاهزيتها لإستقبال الأقماح الجديدة مع مراعاتها لكافة الإشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية.