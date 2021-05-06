شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل محاكمة 7 أجانب و2 مصريين في جلب 2 طن هيروين بالبحر الأحمر لـ2 يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجلت محكمة جنايات البحر الأحمر برئاسة الدكتور مجدي الديب رئيس المحكمة، الخميس، محاكمة ٧ متهمين أجانب، بينهم ٦ باكستانيين ومتهم إيراني، و٢ مصريين في اتهامهم بجلب أكثر من ٢ طن هيروين بالبحر الأحمر، تقدر قيمتها ٢ مليار وخمسون مليون جنيه على متن إحدى السفن، إلى جلسة ٢ يونيو المقبل، لاستكمال المرافعة.

كانت الاجهزة الامنية بالبحر الاحمر قد رصدت اعتزام أحد التشكيلات العصابية الخطرة جلب شحنة كبيرة من المواد المخدرة لداخل البلاد، وذلك بإعداد وتجهيز إحدى السفن التجارية (ترفع علم إحدى الدول الأجنبية) لنقل الشحنة عبر مياه البحر الأحمر، وإدخالها البلاد حيث أمكن رصد وتحديد عناصر التشكيل العصابى والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامى وهم مصريان محكوم على أحدهما بالسجن المؤبد في قضايا «مخدرات، سلاح» – 7 آخرون يحملون جنسيتي باكستان وإيران، عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف السفينة حال تواجدها بالمياه الإقليمية بالبحر الأحمر.

وتمكنت القوات البحرية من السيطرة عليها وضبطها وطاقمها المكون من (7 أشخاص) وأسفرت أعمال التفتيش، بالاشتراك مع الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة، عن ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة مخبأة داخل مخزن سرى تم إعداده خصيصاً بجسم السفينة لهذا الغرض.. وذلك على النحو التالى: عدد (1900) لفافة كبيرة الحجم لمخدر الهيروين الخام وزنت جميعها (2 طن و147 كيلو جراما). عدد (99) لفافة لمخدر الآيس الخام وزنت جميعها (99 كيلو جراما). مبالغ مالية قدرها (305 آلاف ريال إيرانى، 3375 روبية باكستانية، 171 دولارا أمريكيا). عدد (4) هواتف محمولة. قُدرت القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (2.050.000.000) مليارين وخمسين مليون جنيه