شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: نسب توريد القمح وصلت إلى 1.4 مليون طن في الأسبوعين الماضيين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن عمليات توريد القمح تتم وسط إجراءات احترازية كبيرة داخل الصوامع وأماكن الاستلام الأخرى التي يصل عددها إلى 450 موقع لاستلام القمح المحلي.

ووجه «المصيلحي» في تصريحات صحفية، الخميس، رؤساء الشركات بتوفير الماسكات وكذلك المطهرات داخل نقاط الاستلام لتوزيعها على الموردين وقائدي السيارات إن لزم الامر، أضافة إلى التعقيم المستمر للسيارات داخل مواقع التسليم.

يأتي هذا بينما تلقي الدكتور على المصيلحي- وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريراً من الغرفة الدائمة لمتابعة استلام الاقماح أفاد بأن نسب التوريد وصلت إلى 1.4 مليون طن قمح محلي منذ بدء فتح عمليات استلام الأقماح في منتصف الشهر الماضي حتى الآن، وأشار التقرير الوارد إلى الدكتور / على المصيلحي- وزير التموين والتجارة الداخلية، أن أكبر المحافظات في التوريد حتي الان هي محافظة الشرقية تليها محافظة كفر الشيخ.

وأكد أحمد كمال معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، أن وزير التموين والنجارة الداخلية يتابع نسب علميات توريد الاقماح وكذلك مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية في مواقع التسليم، مؤكدا ان مواقع الاستلام تفتح ابوابها امام المزارعين والموردين من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 4 عصراً في ايام شهر رمضان، مشيراً إلى ان العمل قد يستمر ببعض المواقع إلى الـ 9 مساءً نظراً للإقبال الكثيف بها، مشيرًا إلى ان الموردين يقومون بصرف مستحقاتهم المالية بعد التوريد في 72 ساعة فقط.