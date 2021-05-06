شكرا لقرائتكم خبر عن وفد برلماني يتفقد العمل داخل مستشفى بني مزار بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد وفد من أعضاء مجلس النواب بالمنيا، الخميس، العمل داخل مستشفى بني مزار المركزي، والتعرف على الاحتياجات، وكيفية مدي توفيرها، في ظل انتشار وباء كورونا المستجد.

ضم الوفد، أحمد حتة، وإيهاب عبدالعظيم، وكريم بدر حلمي، وإيهاب عادل رمزي، ومصطفي خالد فتح الباب، وسعودي عبدالرحمن. كما حرص على الحضور حسام عبدالوهاب عبدالرازق، نجل رئيس مجلس الشيوخ، وشملت الجولة متابعة ما تم تنفيذه من أعمال بالمستشفى

وقام الدكتور أحمد عبدالعزيز، مدير المستشفي باستعراض ما تم انجازه، ومدي احتياجات المستشفي، وقدرة المستشفى على استقبال الحالات الطارئة وكورونا، مشيرًا إلى وجود ٦ أسِرة فقط عناية متوسطة، وجهاز تنفس صناعي واحد، مطالبًا بدعم القسم.

وأكد النواب ضرورة سرعة الانتهاء من الأعمال في المستشفى المبني الجاري إنشائه وذلك في خلال ١٨ شهرًا، كما تعهد النائب احمد أبوحته بدعم المستشفى باسطوانات الأكسجين لمواجهة العجز.