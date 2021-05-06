شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الوادي الجديد ترأس حملة بسوق الشعلة بالخارجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأست حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، الخميس، حملة مرور بسوق الشعلة بمدينة الخارجة يرافقها المهندس مجدي الطماوي رئيس المركز ومسؤولي الطب البيطري والتموين والمكتب الإقليمي لحماية المستهلك بالمحافظة، وذلك للإطمئنان على تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

ووجهت نائب المحافظ بمنح مكافأة للأطباء البيطرين تقديراً لجهودهم المبذولة خلال الفترة الحالية في ضبط الأسواق، وشددت على تكثيف حملات المرور على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية والمجازر للتأكد من انضباط الأسواق وسلامة وصلاحية السلع، والإعلان عن الإرشادات الصحية للوقاية من الفيروس داخل المحال والتعامل الحازم مع أي مخالفات يتم رصدها.

كما أكدت خلال لقائها ببعض المواطنين على ضرورة الحصول على اللقاح للوقاية من الفيروس في ظل التيسيرات التي تقدمهت الدولة والمحافظة لتوصيل اللقاح بالمجان لجميع المواطنين.