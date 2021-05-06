شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يُتابع معدلات تنفيذ تأهيل ترعة منزل ميمون بأبوكبير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الخميس، مع المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، أعمال تأهيل ترعة منزل ميمون بمركز ومدينة أبوكبير، وذلك للوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ بها، مؤكداً أن المحافظة تولي إهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية ورفع كفائتها ،وتسعي جاهدة إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

شدد المحافظ على الشركة المنفذة للمشروع بضرورة الإلتزام بالجدول الزمني المحدد، للإنتهاء من تنفيذ الأعمال مع مراعاة الجودة في العمل والالتزام بالمواصفات المحددة ،ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ، وتسليم المشروع ودخوله الخدمة الفعلية في الموعد المحدد لتعود بالنفع والفائدة على المزارعين.

ومن جانبه أوضح المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، أنه جاري إعادة تأهيل وتبطين 24 ترعة بنطاق مركز ومدينة أبوكبير ،بإجمالي اطوال 100 كم وبتكلفة 400 مليون جنيه، لخدمة زمام 40 ألف فدان ،وذلك في إطار تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع بنطاق المحافظة وتقليل الفاقد من المياه، والحفاظ على البيئة ولضمان وصول مياه الري إلى نهايات الترع ،وتقديم أفضل الخدمات للمزارعين.

أوضح رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، أنه جاري تنفيذ اعمال تأهيل ترعة منزل ميمون بمركز ومدينة ابو كبير بطول7.3 كم، لتخدم زمام 2200 فدان وبتكلفة 22 مليون جنية، حيث تشمل الأعمال التبطين بالدبش بسمك 30 سم، وتغليفه بالخرسانة العادية بسمك 10سم والتبطين يشمل القاع والميول، لافتاً إلى أن نسبة التنفيذ الكلية بالمشروع وصلت إلى 41 % ،وجاري مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات للإنتهاء منه ودخولة الخدمة الفعلية طبقاً للجدول الزمني المحدد.

أضاف أن المشروع يساهم في الحفاظ على المياه من الهدر وتحسين نوعيتها، ويحقق عدالة التوزيع للمياه بين جميع المنتفعين، ويعمل على حل مشكلة البطالة وإيجاد فرص عمل حقيقية للشباب حيث يعد من المشروعات كثيفة العمالة.