شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 564 مخالفة مرورية و6 سائقين لتعاطيهم المخدرات أثناء القيادة بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكّنت إدارة مرور محافظة أسوان، الخميس، من ضبط 564 مخالفة مرورية، شملت التصالح الفوري في 86 مخالفة، وتحرير 136 مخالفات غرامات ونش.

كما تم سحب تراخيص 94 حالة لعدم قبول التصالح، وتحرير 119 مخالفات تجاوز حد السرعة، وتحرير 118 مخالفة متنوعة، كما تم ضبط 5 «توك توك» و6 حالات ايجابية تعاطي مخدرات أثناء القيادة.

تم اتخاذ الإجراءات القانوينة اللازمة.