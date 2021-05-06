شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مخللات مجهولة المصدر وتهريب 3 آلاف لتر زيت مدعم بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية التموين من الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها في السوق السوداء، وتطبيق القانون على المخالفين.

من جانبه، ترأس محمد الألفي مدير إدارة تموين ههيا، الخميس، حملة على اﻷنشطة التموينية والتجارية، أسفرت عن ضبط صاحب مخزن مخللات كائن بقرية المسلمي، لحيازة مخللات مجهولة المصدر بإجمالي 1960 كيلوجراما، وتم تحرير المحضر رقم 620 جنح أ.د.ط. ههيا ضد صاحبه.

كما تمكنت الحملة من تحرير المحضر رقم 632 لسنة 2021 جنح أ.د.ط. ههيا، ضد صاحب مخزن حدايد وبويات كائن بقرية العلاقمة، لحيازته 25 صفيحة غراء أبيض مجهولة المصدر بإجمالي 450 كيلوجراما، كما تم تحرير محاضر إثبات حالة ضد المخالفين من أصحاب المخابز البلدية الكائنة بقرية مختار بك، لقيام أحد أصحابها بالتصرف في 3 شكائر دقيق بلدي، وضد أحد أصحاب المخابز البلدية الكائنة بقرية العلاقمة لقيام صاحبه بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، وضد أحد أصحاب المخابز البلدية الكائنة بقرية منشأة غالي لقيام صاحبه بالتصرف في 3 شكائر دقيق بلدي.

كما تم تحرير المحضر رقم 619 لسنة 2021 جنح أ.د.ط. ههيا، ضد أحد أصحاب محال الجزارة الكائنة بقرية المحمودية لقيام صاحبه بعرض لحوم مذبوحة خارج السلخانة، والمحضر رقم 631 لسنة 2021 جنح أ.د.ط. ههيا، ضد أحد أصحاب محلات بيع اللحوم المجمدة الكائنة بقرية كفر دبوس لعدم وجود شهادات صحية للعاملين.

وفي سياق متصل قامت الحملة بالمرور على بعض التجار التموينيين بدائرة الادارة، وأثناء المرور تم تحرير محضر جنح أ.د.ط. ههيا ضد أحد التجار التموينيين، لقيامه بإثبات مبيعات وهمية من سلعة الزيت التمويني على نظام الصرف مقدارها 2427 لتر ومحضر جنح أ.د.ط. ههيا

ضد تاجر تمويني آخر، لقيامه بإثبات مبيعات وهمية من سلعة الزيت التمويني على نظام الصرف مقدارها 1029 لترا.