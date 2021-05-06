شكرا لقرائتكم خبر عن فض سرادقي عزاء ومصادرة ١٤ شيشية ضمن إجراءات مكافحة كورونا بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ألخميس، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على الورش والمحال التجارية، والمقاهي والكافتريات وقاعات الأفراح، وسرادقات العزاء والأفراح المقامة بالمخالفة بالشوارع ومراكز الدروس الخصوصية وقائدي المركبات على الطرق، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وفي هذا الإطار، تمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ديرب نجم، مساء الأربعاء، من فض سرادقين عزاء بقري كراديس، ومنشأة قاسم، وتم إزالة وفض السرادقين بالكامل من فراشة وأدوات الكهرباء وإنارة وكراسي، واتخاذ الإجراءات مع المخالفين.

وواصلت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق، بالإشتراك مع مديرية أمن الشرقية، شن حملاتها اليومية لمتابعه تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية، أسفرت الحملات عن ضبط ١٤ شيشة وغلق وتشميع المقهي، فضلاً عن التحفظ على ١٥ حالة إشغال بمنطقة حي مبارك، كما تم غلق وتشميع مركز دورات تدريبية لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.