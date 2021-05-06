شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب «الفنون التطبيقية» يشاركون في تجميل المنشآت الحكومية بشبين القناطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت نهى الجمل رئيس الوحدة المحلية بقرية الأحراز في شبين القناطر، الخميس، لقاءً مع عدد من طلاب كلية الفنون التطبيقية لطرح أفكارهم ورؤيتهم في تجميل المنشآت الحكومية ومداخل ومخارج القرية لتعبر عن حجم واهمية مبادرة «حياة كريمة».

وقالت «الجمل» إن مبادرة حياة كريمة ستحدث تطور في القرى وتنقل المواطن الريفى لحياة المدينة من توفر لمياه الشرب النظيفة الصحية وصرف صحى وغاز طبيعى وطرق أسفلتية ممهدة وإنشاء مدارس كاملة جديدة في بعض القرى وتطوير شامل في كافة القطاعات والمصالح الخدمية المقدمة للمواطنين في مجال الصحة والشباب والرياضة والكهرباء وتطوير مكاتب البريد لتصبح نموذجية تقدم كافة الخدمات البريدية.

وأضافت أن كل هذه الإنجازات العملاقة كان لزامًا أن تظهر بالصورة الجمالية التي تستحقها، فتم عقد اللقاء مع طلاب الفنون التطبيقية بناء على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، للاستماع إلى افكارهم ورؤيتهم لتجميل المنشآت.

وتابعت رئيسة وحدة الأحراز أعمال مشروع الصرف الصحى بقرى تل بنى تميم وكفر الور لتذليل أي عقبات تؤثر على سير العمل للانتهاء من المشروع حسب الجدول الزمنى المحدد، كما تم متابعة تطبيق الإجرءات الاحترازية ضد فيرس كورونا، وارتداء السائقين والركاب للكمامة بمواقف السيارات ومحال البقالة والمطاعم وغيرها وتحرير محاضر للمخالفين.