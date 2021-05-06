شكرا لقرائتكم خبر عن بتوجيهات من الرئيس السيسى مصر ترسل مساعدات طبية للأشقاء فى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرارا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب التونسى الشقيق فى مختلف الأزمات والمحن.

أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان إلى الشعب التونسى الشقيق .

وتعد تلك المساعدات تأكيداً على متانة الروابط التاريخية التى تجمع بين مصر وتونس ، وللعلاقات المصرية التونسية المتميزة التى تحظى بكل التقدير والإحترام على مستوى الشعبين الشقيقين .