شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تقرر فصل طالبتين لمشاجرتهما بأسلحة بيضاء أثناء الخروج من المدرسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تشكيل لجنة للتحقيق فى واقعة مدرسة السيدة رقية الثانوية التجارية، والتي شهدت تشاجر طالبتين (طلاب عمال) بأسلحة بيضاء داخل المدرسة للوقوف على ملابسات الحادث.

وأوضحتوالوزارة فى بيان لها تبين للجنة التحقيق، أنه أثناء خروج الطالبات من الامتحان صباح اليوم قامت الطالبة (ه.م) بالاعتداء على زميلتها الطالبة (ه.ع) بآلة حادة (Cutter) وعند محاولة أحد الإداريين بالمدرسة التدخل لفض المشاجرة قامت الطالبة المعتدية بالاعتداء عليه بقطع فى وتر اليد وتم الذهاب به إلى المستشفى لاسعافه هو والطالبة المعتدى عليها ولازالوا محتجزين بالمستشفى.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم استدعاء الطالبة المعتدية من قبل الشرطة لاستجوابها وتم اصطحابها إلى قسم شرطة المعادى والموضوع قيد التحقيق بالنيابة.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فصل الطالبتين من الدراسة، نقل مدير المدرسة لحين انتهاء التحقيقات.