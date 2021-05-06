شكرا لقرائتكم خبر عن مصر على موعد مع الصاروخ الضال مساء اليوم.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخوفات ولحظات ترقب يعيشها العالم خوفا من سقوط الصاروخ الصينى Long March 5B عليها فى أية لحظة تدفع الكثيرين ومن بينهم المصريين للسؤال، الدكتورة رشا غنيم أستاذ مساعد ديناميكا فضاء ورئيس قسم أبحاث الفضاء بمعهد الفلك كشفت لـ"تليفزيون الخليج 365" أن الصاروخ الخارج عن السيطرة تماما يدور حول العالم كل 89 دقيقة ويمر على مصر بصفة دورية واليوم مر مرتين الأولى كانت فى 12:55 واستغرق مروره خمس دقائق والثانية كانت فى الساعة 5:40 والمرة الثالثة ستكون فى 11:03 وتستغرق 5 دقائق.



مصر على موعد مع الصاروخ التائه مساء اليوم

أما عن موعد سقوط فلا يعلمه أحد لكن من المزمع دخوله للغلاف الجوى لكوكب الأرض يوم 8 مايو وبمجرد دخوله فسوف يكون أمام العالم بضع ساعات لا تتعدى 9 ساعات وعلى الرغم من أن مساحة الكوكب أغلبها مياه فاحتمالية سقوطه على مكان مأهول بالسكان واردة، وحينها سوف يسبب دمارا كبيرا لن الأجسام الصلبة الضخمة ستتبقى بعد احتراقه بمجرد مروره للغلاف الجوى، مر الصاروخ الصينى التائه فى الفضاء على مصر اليوم مرتين: الأولى فى الساعة 12:55 ص لمدة 5 دقائق الثانية فى الساعة 5:40 ص أما الموعد الثالث المتوقع مروره مرة أخرى سيكون 11:03 مساء لمدة 5 دقائق يتوقع دخول الصاروخ للغلاف الجوى 8 مايو سيسقط بعدها فى أقل من 9 ساعات على كوكب الأرض.