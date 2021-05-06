شكرا لقرائتكم خبر عن ماس كهربائى سبب حريق سوق أحمد حلمى فى رمسيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت التحريات الأولية أن سبب حريق سوق أحمد حلمى فى رمسيس، ماس كهربائى، أدى لاشتعال الحريق فى 10 باكيات خاصة بالباعة داخل السوق ولا شبهة جنائية فى الحريق.

وشهد سوق أحمد حلمى القريب من ميدان رمسيس، حريق هائل، بالتزامن مع ارتفاع حرارة الجو، حيث دفعت قوات الحماية المدنية عدد كبير من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

كما دفعت الصحة بعدد من سيارات الإسعاف بموقع الحريق، وبدأ إخلاء موقف أحمد حلمى ومحيط السوق بالكامل، مع تكثيف تواجد شرطة المرور لتيسير الكريق وفتح حارات مرورية لسيارات الإطفاء.

كان سوق أحمد حلمى يضم عدد من الباعة، بالإضافة موقف الاتوبيس وموقف سيارات السيرفيس ويقع خلف محطة مصر بميدان رمسيس.