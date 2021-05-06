القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعديل تركيب بعض القطارات على خطى القاهرة / الإسكندرية والقاهرة / بورسعيد لعربات محسنة وذلك إعتبارا من السبت المقبل وبيانها كالتالي:

شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تعدل تركيب بعض قطارات خطى "القاهرة - الإسكندرية" و"القاهرة - بورسعيد" والان مع تفاصيل الخبر

محمد يوسف

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