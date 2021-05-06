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السكة الحديد تعدل تركيب بعض قطارات خطى "القاهرة - الإسكندرية" و"القاهرة - بورسعيد"

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعديل تركيب بعض القطارات على خطى القاهرة / الإسكندرية والقاهرة / بورسعيد لعربات محسنة وذلك إعتبارا من السبت المقبل وبيانها كالتالي:


أولا: خط القاهرة / الإسكندرية تعديل تركيبهم إلى عربات محسنة في نفس مواعيدهم الحالية

- قطار 21  إكسبريس القاهرة / الإسكندرية

- قطار 36 إكسبريس الإسكندرية / طنطا

- قطار 4 إكسبريس طنطا / القاهرة 

ثانيا : خط القاهرة /  بورسعيد 

تعديل تركيبهم الي عربات محسنة فى نفس مواعيدهم الحالية 

- قطار 951 اكسبريس القاهرة / بورسعيد 

- قطار 962 اكسبريس بورسعيد / القاهرة

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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