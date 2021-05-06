شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تعدل تركيب بعض قطارات خطى "القاهرة - الإسكندرية" و"القاهرة - بورسعيد" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعديل تركيب بعض القطارات على خطى القاهرة / الإسكندرية والقاهرة / بورسعيد لعربات محسنة وذلك إعتبارا من السبت المقبل وبيانها كالتالي:
أولا: خط القاهرة / الإسكندرية تعديل تركيبهم إلى عربات محسنة في نفس مواعيدهم الحالية
- قطار 21 إكسبريس القاهرة / الإسكندرية
- قطار 36 إكسبريس الإسكندرية / طنطا
- قطار 4 إكسبريس طنطا / القاهرة
ثانيا : خط القاهرة / بورسعيد
تعديل تركيبهم الي عربات محسنة فى نفس مواعيدهم الحالية
- قطار 951 اكسبريس القاهرة / بورسعيد
- قطار 962 اكسبريس بورسعيد / القاهرة