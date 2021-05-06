بينها 7 آلاف قضية سرقة تيار كهربي.. جهود الأمن الاقتصادي خلال يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، حملات أمنية عدة بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.

أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة، عن ضبط 2643 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.

وضبط رجال الإدارة العامة لشرطة الكهرباء 6984 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

فيما تمكنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات في مجال مكافحة وضبط مخالفات قانون البيئة كافة (حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، حماية نهر النيل والمجاري المائية) من ضبط 237 قضية متنوعة.

وأثمرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط 89 قضية في مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهي، تحر مدين

جرى تحرير المحاضر اللازمة وباشرت النيابة العامة التحقيق.