يظهر في غضون دقائق.. 3 خطوات لرؤية الصاروخ الصيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قال المهندس ماجد أبوزاهرة رئيس الجمعية الفلكية بجدة، إنه أصبح بالإمكان مراقبة وحدة (تيانهي-1) الجزء الرئيسي ضمن مشروع محطة الفضاء الصينية الجديدة وهي تعبر السماء أثناء دورانها حول الأرض، إضافة إلى الصاروخ الخارج عن السيطرة (لونج مارش 5 B)، حيث يمكن رؤية كلا الجسمين بسهولة بالعين المجردة."

وأطلقت الصين وحدة (تيانهي- 1) في 29 أبريل 2021، وهي الأولى من ثلاث وحدات ستنضم في النهاية لإنشاء محطة الفضاء الصينية، وستكون قادرة على أن تضم ثلاثة رواد عند اكتمال بنائها، وستكون بحجم محطة الفضاء الروسية مير، أي ما يقرب من ربع كتلة محطة الفضاء الدولية.

وأوضح أبوزاهرة عبر الصفحة الرسمية للجمعية على فيسبوك، أنه يمكن رؤية وحدة (تيانهي-1) هذا الأسبوع، وذلك بالدخول إلى Heavens-Above.com وتحديد موقعك الجغرافي، ثم اختيار توقعات العبور لـ Tianhe-1.

وتابع: علما بأنه يمكن أن يظهر الصاروخ الخارج عن السيطرة (لونج مارش 5 B) في غضون دقائق بعد رؤية (تيانهي-1) إذا لم يسقط.

ويتوقع الخبراء، أن يدخل الصاروخ الخارج عن السيطرة، الغلاف الجوي للأرض يوم السبت الثامن من مايو 2021، ولكن لا أحد يعرف أين بشكل عام، هناك فرصة بنسبة 70% أن يسقط بسلام في المحيط، وأن الإصابات البشرية غير محتملة.