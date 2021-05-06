شكرا لقرائتكم خبر عن تشميع وإغلاق 3 قاعات أفراح مخالفين للإجراءات الاحترازية بمدينة قنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أغلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا برئاسة أشرف الخميس 3 قاعات أفراح وقامت بتشميعهم، وحررت محاضر لهم، وذلك لعدم اتخاذهم الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، على أن يتم غلق باقي القاعات المخالفة لاحقاً.

وضمت الحملة كلا من خالد عبدالشافي، نائب ثاني مجلس مدينة قنا، والمهندسة إسلام محمود مسؤول البيئة، ومبارك عبدالعاطي شؤون قانونية، وعلاء محمد مدير إدارة الأزمات، وسعد سيد مدير المتابعة بالوحدة، والنقيب أمير عمارة شرطة المرافق.

وجاء ذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 1246 / 2020، وقرار السيد الوزير المحافظ رقم 260 / 2020 بشأن إصدار قرار غلق للمخالفين للإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا وذلك بالمخالفة للقانون والمخالفين للقانون.