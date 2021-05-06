شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة 38 مليون جنيه..محافظ الشرقية يتفقد أعمال تغطية ورصف طرق كفر صقر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الخميس، أعمال الرصف والتغطية الجاري تنفيذها بطريق جسر مصرف صان بطول 7 كم، بالإضافة إلى أعمال رد الشئ لأصله من كوبري لكح وصولا لعزبة ابوالسعود بتكلفة إجمالية 24 مليون جنيه.

شدد المحافظ على رئيس مركز ومدينة كفر صقر، بالتنسيق مع مديرية الطرق لسرعة الإنتهاء من تنفيذ الأعمال بالطريق، والإلتزام بالجدول الزمني المحدد باعتباره محور مروري هام يربط مراكز كفر صقر، وأولاد صقر، وصان الحجر.

كما حرص محافظ الشرقية على تفقد أعمال تغطية ورصف طريق ترعة عبدالسلام المستجدة، بدءاً بطول 2 كيلو و100 متر بتكلفة 8 مليون و200 ألف جنيه وذلك استكمالاً للطريق الدائري، وتفقد أعمال تغطية مسقى خصوصي بتكلفة 5 مليون و500 ألف جنيه، ثم توجه محافظ الشرقية إلى الطريق الدائري الجديد لكفر صقر بطول كيلو و700 متر، حيث تم الإنتهاء من تركيب 46 عمود إنارة .

كما تابع المحافظ أعمال تغطية مصرف أبوياسين بجوار شريط السكة الحديد بطول 320 م وتكلفة 415 ألف جنيه، لإنشاء محور مروري جديد للقادم من قرية دليجة ومركز الإبراهيمية، وتفقد مأخذ المياه العكرة الخاص بمحطة مياة البكارشة، والتي ستعمل بطاقة إنتاجية 51 ألف م3 / يوم بتكلفة مالية تبلغ 350 مليون جنيه، للمساهمة في القضاء على ضعف وصول مياه الشرب للمنازل بمراكز شمال المحافظة.

اختتم المحافظ جولته بتفقد شارع الكورنيش بحي النهضة، مشدداً على رئيس المدينة بسرعة الإنتهاء من أعمال توصيل الغاز الطبيعي، والبدء في أعمال إعادة رد الشيء لأصله وتهيئة الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.