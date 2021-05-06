شكرا لقرائتكم خبر عن تحقيق عاجل مع مسؤولي مستشفى الخارجة للتهاون في تطبيق إجراءات كورونا بالوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، الخميس، بزيارة مفاجئة لمستشفى الخارجة العام، وذلك للإطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين والإلتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية في ظل جائحة فيروس كورونا

ووجهت نائب محافظ الوادي الجديد خلال تفقدها لأقسام الاستقبال والطوارئ وإقامة المرضي، بالتحقيق العاجل مع مسؤولي المستشفى للتهاون في تطبيق الإجراءات الإحترازية من بعض العاملين بالمستشفى، والتشديد علي إلتزام المرضي بإرتداء الكمامة، وسرعة الإنتهاء من تطعيم الفريق الطبي للحفاظ على سلامتهم وسلامة المرضي.