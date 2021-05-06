شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يدين الانتهاكات الإسرائيلية على أهالي الشيخ جراح بالقدس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدان الأزهر الشريف اعتداءات قوات الاحتلال الاسرائيلى على الفلسطينيين بحى الشيخ جراح بالقدس .

وقال الأزهر اليوم الخميس : يدين الأزهر الشريف بأشد العبارات إرهاب الكيان الصهيوني وانتهاكاته الغاشمة في حق أهالي حي الشيخ جراح بالقدس، عقب الاحتجاجات المشروعة التي نظمها الفلسطينيون، إثر محاولات الكيان الصهيوني الاغتصاب والسطو على منازل الفلسطينين القاطنين بالحي، وتهجير سكانه قسريًّا، وتفريق المظاهرات السلمية بقوة السلاح والاعتداء عليهم، ما أسفر عن وقوع مصابين.

وأكد الأزهر تضامنه الكامل مع أهالي حي الشيخ جراح والشعب الفلسطيني في نضاله المشروع ضد استبداد الكيان الصهيوني ومخططاته الاستيطانية، داعيًا العالم أجمع لإدانة هذه الأفعال الهمجية، والوقوف في وجه الكيان الصهيوني الغاشم، ومناصرة الشعب الفلسطيني؛ صاحب الحق والأرض والقضية العادلة.

وأضاف : ويشد الأزهر على أيدي الفلسطينين الشرفاء في الاستمرار بالدفاع عن قضيتهم المشروعة في وجه هذا العدو الغاشم، مؤكدًا أن إرهاب الكيان الصهيوني لن يزيد الفلسطينين إلا اصرارًا وصمودًا، وأن فلسطين عربية ـ وستظل بإذن الله تعالى عربية ، وأن الكيان الصهيوني المغتصب إلى زوال ولو بعد حين.