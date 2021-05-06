شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يتفقد مراحل إنشاء المكتبة الإقليمية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا الخميس، الأعمال الإنشائية التي يجرى تنفيذها بالمكتبة الإقليمية بطريق مجمع المواقف بمدينة قنا والتي تتكون من 5 طوابق بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 60 مليون جنيه تحت إشراف كامل من مديرية الإسكان بقنا، رافقه عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأوضح محافظ قنا في تصريحات له، الخميس، أنه يجري تنفيذ المبنى الرئيسي من المكتبة على مساحة 800 متر مربع من إجمالي مساحة 4000 متر مربع المخصصة لإنشاء المكتبة الإقليمية، موجهًا بالانتهاء من الأعمال الإنشائية في المواعيد المحددة للبدء في أعمال التشطيبات النهائية بالمبنى.

وأشار إلى أن المكتبة ستتيح لأبناء المحافظة الخدمات الثقافية والعلمية وتوفير الفرصة للشباب لاستثمار أوقات فراغهم بشكل إيجابي من خلال رفع الوعى الثقافي لديهم، حيث ستضم «مكتبة رقمية، نادى لتكنولوجيا المعلومات، برامج تدريبية للكوادر الفنية، قاعات حاسب آلي».

محافظ قنا يتفقد انشاء المكتبة الإقليمية

محافظ قنا يتفقد انشاء المكتبة الإقليمية