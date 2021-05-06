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لليوم الثانى.. تزاحم أمام مكاتب البريد لصرف المعاشات بالأقصر (صور)

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محمد السمكوري 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مكاتب البريد في الأقصر، الخميس، لليوم الثانى عل التوالي تزاحم كبير من أصحاب المعاشات لصرف معاش شهر مايو الجاري، والذي تقرر صرفه مبكرًا تزامنًا مع حلول شهر رمضان، وامتلأت الأماكن المخصصة للانتظار من السيدات والرجال وكبار السن، وافترشت السيدات الأرض انتظارًا لدورها في صرف المعاش مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة .

تزاحم فى صرف المعاشات
تزاحم فى صرف المعاشات
تزاحم فى صرف المعاشات
تزاحم فى صرف المعاشات
تزاحم فى صرف المعاشات
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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