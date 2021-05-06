شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثانى.. تزاحم أمام مكاتب البريد لصرف المعاشات بالأقصر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مكاتب البريد في الأقصر، الخميس، لليوم الثانى عل التوالي تزاحم كبير من أصحاب المعاشات لصرف معاش شهر مايو الجاري، والذي تقرر صرفه مبكرًا تزامنًا مع حلول شهر رمضان، وامتلأت الأماكن المخصصة للانتظار من السيدات والرجال وكبار السن، وافترشت السيدات الأرض انتظارًا لدورها في صرف المعاش مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة .

تزاحم فى صرف المعاشات

تزاحم فى صرف المعاشات

تزاحم فى صرف المعاشات

تزاحم فى صرف المعاشات