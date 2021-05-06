شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «المنيا الأزهرية» يعقد اجتماعًا لبحث الاستعدادات لامتحانات نهاية العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور أحمد محمد طلب، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالمنيا، الخميس، اجتماعًا مع مديري إدارات التعليم الثانوي، النوعي، الشؤون الإدارية، الأمن، بالإضافة لموجهي العموم للمواد الدراسية، لمناقشة الاستعدادات النهائية لامتحانات الدور الأول للنقل وشهادات القراءات وضبط وإحكام الرقابة بلجان الشهادات، حيث من المقرر أن تبدأ للامتحانات لطلاب وطالبات نقل القراءات في 22 مايو الجاري.

وخلال الاجتماع، أثنى الدكتور أحمد طلب، على المعلمين المشاركين في أعمال امتحانات نقل وشهادات القراءات والشهادة الثانوية لهذا العام، لقيامهم بمهمة وطنية في تلك الظروف الاستثنائية، التي تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا المستجد.

وناقش الاجتماع ما أسفرت عنه تقارير المتابعة الميدانية للمعنيين بالعملية التعليمية، أثناء تجولها بمعاهد المنيا الأزهرية، وما خلصت له التقارير سلبًا وإيجابًا، وكيفية تلافي المعوقات وتذليل العقبات.

وتطرق الاجتماع لوضع خطة لقيادات المنطقة لمتابعة كافة امتحانات الشهادات ونقل القراءات؛ للتأكد من تذليل كافة العقبات أمام اللجان، وشدد الدكتور طلب على ضرورة الالتزام التام في تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية، داخل اللجان وخارجها، حرصاً على سلامة الطلاب والمنظومة التعليمية كافة .

و شدد طلب على ضرورة تواجد واستحداث مهمة «ضبط الجودة الإلكترونية» بحيث يشغلها أحد مسئولي التطور التكنولوجي بإدارة الكمبيوتر التعليمي من «معلمي وموجهي الحاسب الآلي».

وشدد محسن خالد، الوكيل الثقافي، على أهمية اتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية اللازمة والكفيلة لتوفير الهدوء للطلاب مع محاربة الغش وعدم السماح به، وأن تكون الإضاءة والتهوية داخل اللجان كافية.

و أكد فضيلة الشيخ ابراهيم محمود إبراهيم، الوكيل الشرعي، على ضرورة الاهتمام بالوقت الزمني للمادة حسب ما هو مدون بجدول الامتحانات، وتعيين أحد أعضاء لجان المراقبة لتنظيم دخول وخروج الطلاب وقياس درجات الحرارة لهم أولاً بأول، مع توثيق ميعاد دخول الطلاب للجان وإجراءات التعقيم الوقائية والنظافة الداخلية والخارجية لمقار اللجان وإرسالها بتقرير لغرفة العمليات الرئيسية بالمنطقة.

و من جانبه أكد سيد محمد سيد، مسؤول الأمن بمنطقة المنيا الأزهرية، أنه جارٍ التنسيق والإعداد مع مديرية أمن المنيا؛ لوضع خطة لتأمين المعاهد والمباني التعليمية لتوفير جو آمن للطلاب خلال امتحانات الدور الأول.

و أكد على حسن، مدير الامتحانات، بأنه تم تشكيل لجان لمعاينة المقار والتأكد من كافة التجهيزات وتوافر غرفة للعزل الصحي للجوء اليها عند الطوارئ.