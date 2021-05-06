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مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر يناقش الأوضاع الرعوية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحاق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، الخميس، بدار القديس إسطفانوس للأقباط الكاثوليك بالمعادي، لبحث الأوضاع الرعوية في ظل الظروف الراهنة.

حضر اللقاء رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، والبطريرك يوسف العبسي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والإسكندرية وأورشليم للروم الملكيين الكاثوليك، والآباء المطارنة، ممثلي الإيبارشيات والطوائف الكاثوليكية المختلفة.

يذكر أن هذا اللقاء يعتبر الاجتماع النصف سنوي الدوري، والذي سينعقد حتى الثامن من الشهر الجاري.

مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر يناقش الأوضاع الرعوية(صور)
مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر يناقش الأوضاع الرعوية(صور)
مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر يناقش الأوضاع الرعوية(صور)
مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر يناقش الأوضاع الرعوية(صور)
مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر يناقش الأوضاع الرعوية(صور)
مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر يناقش الأوضاع الرعوية(صور)
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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