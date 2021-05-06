شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية: صحة المواطن مسؤوليتنا.. وخطورة كورونا تستدعي الالتزام بقرارات الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع، الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الخميس، برؤساء المراكز والمدن والأحياء، وذلك لمناقشة آليات تطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتنفيذ الإجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق الخاصة بالمحال والكافيهات والمقاهي والورش والمطاعم ،وذلك في إطار خطوات الدولة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد في موجته الثالثة.

وأكد محافظ الغربية على أن صحة المواطن مسؤوليتنا في المقام الأول، وأن خطورة وشراسة الفيروس تستدعي الالتزام بقرارات الدولة وعدم التراخي في تنفيذها حتى لا نواجه بتداعيات يصعب التعامل معها، خاصةً أن الموجة الثالثة تشهد إصابات جماعية وليست فردية كما كان في الموجة الأولى والثانية، موجهًا رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتنفيذ قرارات دولة رئيس مجلس الوزراء بدءًا من اليوم وحتى نهاية المدة المقررة بمنتهى الحزم والشدة سواء داخل المدن أو القرى، إلى جانب التأكيد على دور التوعية والنصح المستمر خلال مراقبة تطبيق القرارات الجديدة الخاصة بالحد من انتشار الفيروس.

يُذْكَر أن رئاسة مجلس الوزراء قد أقرت بالأمس حزمة من الإجراءات الوقائية فيما يخص الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد نصت على غلق كل المحال والمولات التجارية والمقاهي والكافتيريات والمطاعم ودور السينما والمسارح وما يماثلها من ال ٩ مساءً مع استمرار خدمة الدليفري، حظر إقامة أية مؤتمرات أو فعاليات وكذا الاحتفالات الفنية أو الحفلات في أية منشآت كي نضمن أن تظل الأمور مستقرة خلال أسبوعين، غلق كامل للحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة، كما سيكون هناك حد من استخدام الحافلات الجماعية وأتوبيسات الرحلات التي تستهدف الذهاب إلى الشواطئ، حيث سيكون هناك حوكمة لعمل هذه الحافلات خلال إجازة العيد، بينما ستعمل وسائل النقل العادية والسيارات بصورة طبيعية، وسيتم التعامل مع صلاة العيد مثل صلاة الجمعة، حيث سيسمح بصلاة العيد فقط في المساجد التي يقام فيها حالياً صلاة الجمعة وبنفس الإجراءات الاحترازية التي تتم في صلاة الجمعة مع حظر اصطحاب الأطفال.