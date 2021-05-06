شكرا لقرائتكم خبر عن لتفاقم الوضع الوبائي ..أمريكا تؤيد الإعفاء المؤقت لحقوق براءات اختراع لقاحات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في محاولة للمساهمة في إنهاء الوباء الذي أنهك العالم، أعلنت الولايات المتحدة، تأييدها الإعفاء المؤقت من حقوق براءة الاختراع الخاصة بلقاحات فيروس كورونا، ودعت الشركات المنتجة للتنازل عن حقوق الملكية الفكرية لها بشكل مؤقت.

جو بايدن في الكونجرس - صورة أرشيفية

ويأتي القرار الاستثنائي الذي اتخذته الولايات المتحدة الامريكية، أمس الأربعاء، في أعقاب تفاقم الوضع الوبائي في الهند، التي سجلت 412 ألف إصابة وحصيلة وفيات قياسية بلغت أربعة آلاف في الساعات الـ24 الماضية فقط، ما يعني ارتفاع الحصيلة بها إلى أكثر من 230 ألف وفاة و21 مليون إصابة، فيما يقدر الخبراء أن الأرقام الحقيقية قد تتجاوز أضعاف الأرقام الرسمية، وهو ما ينذر بخطر داهم في البلدان الأفقر.

الولايات المتحدة تدعو الشركات المنتجة للتنازل مؤقتا عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات كوفيد19 حتى تنتجها جميع دول العالم

قرار تاريخي

من جهته وصف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس الأربعاء، القرار بـ «التاريخي». وقال داميان اوكونور الوزير النيوزلندي للزراعة والأمن الحيوي «نرحب بشدة وندعم بقوة اقتراحات رفع براءات اختراع اللقاحات. مضيفًا :«نعمل بشكل فاعل مع شركائنا لإحراز تقدم في هذا الملف».

وتعارض المختبرات الأميركية بشكل أساسي براءات الاختراع والإعفاء لأنه سيحرمها من عائدات مالية ضخمة تدرها اختراعاتها، بحجة أنه سيؤدي إلى انتشار اللقاحات المزورة؛ إذ وصف بيان للاتحاد الدولي للمصنعين والجمعيات الصيدلانية قرار الولايات المتحدة بالـ «مخيّب للآمال».

بلدان تحت مطرقة الوباء

ويأتي إعلان واشنطن تأييد الإعفاء المؤقت لبراءات اختراع لقاحات كورونا في ظل تتزايد الهوة بين الدول المحرومة والدول الغنية حيث تتسارع حملات التلقيح- ستصل قريبا في الولايات المتحدة إلى شريحة المراهقين وفي كندا إلى الأطفال فوق سن 12 عاما- ما يتيح رفع القيود الصحية تدريجيا، فيما تقع البلدان الأفقر تحت مطرقة الوباء.

وفي الهند، تغص المستشفيات بالتجهيزات من الأكسجين والأدوية والأسرة رغم المساعدات الدولية التي تتدفق إلى البلاد.وتطالب الهند وجنوب إفريقيا بشكل خاص بالرفع المؤقت لبراءات الاختراع عن اللقاحات من أجل التمكن من تسريع الإنتاج، لكنّ بعض البلدان بما في ذلك فرنسا تعارض الأمر.

وأعلن البنك المركزي الهندي عن ضخ 6،7 مليار دولار من القروض الميسرة للنظام الصحي المتداعي الذي يواجه صعوبات في معالجة المرضى الذين يتوفى بعضهم على أبواب المستشفيات.

أما ماليزيا التي تواجه أيضا موجة جديدة فعمدت إلى تشديد القيود في العاصمة كوالالمبور حيث ستبقى المتاجر الأساسية فقط مفتوحة.

وسجلت الأرجنتين، سادس دولة أكثر تضررا بالوباء في أميركا اللاتينية نسبة إلى عدد سكانها، الأربعاء رقما قياسيا جديدا في عدد الوفيات الناجمة عن وباء كوفيد-19 الذي أودى بحياة 633 شخصا في الساعات ال24 الأخيرة.

مائة من حاملي نوبل يطالبون بالإعفاء

وكان مشرعون أميركيون ومنظمات غير هادفة للربح كثفوا الضغط على إدارة الرئيس جو بايدن، الإسبوعيين الماضيين، لدعم إعفاء مؤقت من حقوق براءة الاختراع للقاحات كوفيد-19، لمساعدة الدول الفقيرة على احتواء الجائحة.

وسلمت المنظمات عريضة موقعة من مليوني شخص، تضاف إلى رسائل منفصلة بعثت بها إلى بايدن يوم الجمعة مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، ونحو 100 عضو في مجلس النواب و60 رئيس دولة سابقًا و100 من الفائزين بجوائز نوبل.

اعفاء براءة الاختراع

منظمة الصحة تندد بغياب العدالة

ويذكر أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اشار إلى غياب العدالة في توزيع لقاحات فيروس كورونا، مؤكدًا أن لقاحات كوفيد-19 ما زالت بعيدة المنال عن الدول الأشد فقرًا، وذلك في الذكرى الأولى لإطلاق برنامج «كوفاكس» لمشاركة لقاحات كورونا.

وندد تيدروس مرارًا بانعدام المساواة في توزيع اللقاحات، وحث البلدان الأكثر ثراء على تقاسم الجرعات الزائدة للمساعدة في تطعيم العاملين الصحيين في الدول ذات الدخل المنخفض. وتقول منظمة الصحة العالمية: إن العالم بإمكانه السيطرة على جائحة كورونا خلال الأشهر القادمة بشرط التوزيع العادل للموارد واللقاحات المضادة للفيروس

وبعدما حثت منظمة الصحة العالمية على التضامن في مجال اللقاحات، بحثت الدول الأعضاء في مجموعة السبع (الولايات المتحدة واليابان وكندا والمانيا وفرنسا وبريطانيا وايطاليا) الأربعاء في لندن سبل زيادة مساعدتها المالية أو تقاسم الجرعات الفائضة لمساعدة الدول الفقيرة.

في لندن بحث وزراء خارجية دول مجموعة السبع في أول اجتماع حضوري منذ سنتين، كيفية توزيع اللقاحات بشكل أكثر عدلا.

ويواجه برنامج «كوفاكس» الدولي المدعوم من منظمة الصحة العالمية والذي يوزع بشكل خاص لقاح استرازينيكا صعوبات. ولم يتمكن حتى الآن من تسليم سوى 49 مليون جرعة في 121 دولة ومنطقة مقابل هدف ملياري جرعة في 2021.

وتسبب الوباء بوفاة أكثر من 3،2 مليون شخص في العالم منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور كوفيد-19 في نهاية ديسمبر 2019 بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس الأربعاء.