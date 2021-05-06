شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكبرة لحظر أي تجمعات وتطبيق قرارات الإغلاق لمواجهة كورونا في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، توجيهاته المشددة لكافة الجهات المعنية بالبدء الفوري في تنفيذ هذه قرارات الاغلاق بكل جدية وحزم وذلك من خلال المتابعة الميدانية والحملات المستمرة لمنع وحظر أي تجمعات سواء في الأماكن المفتوحة أو المغلقة، موضحًا بأنه سيتم تلقى أي بلاغات عن أي تجمعات أو مخالفات لهذه القرارات من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة على أرقام 2483115، و2483116، بجانب الخط الساخن برقم 114، بالإضافة إلى خطوط الواتس آب بأرقام 01149730943، و01278655167، و01091565955، فضلاً عن الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528 لضمان الإلتزام وتطبيق القانون بحزم ضد من يخالف قرارات الحكومة والتي تأتي حفاظًا على السلامة والصحة العامة للمواطنين.

وأشار محافظ أسوان إلى أنه يتوازى مع ذلك التشديد على غلق الحدائق العامة والمتنزهات والملاهى والمولات والكافتيريات والكافيهات العامة، وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء، مع تعليق الرحلات النيلية، وكذا الحد من ظاهرة زيارة المقابر خلال فترة عيد الفطر المبارك بحيث يتم تعميم ذلك على مستوى المراكز والمدن بالتنسيق مع اللواء عصام عثمان، مدير أمن أسوان، لمنع أي إختلاط أو تزاحم والقضاء على بؤر التجمعات.