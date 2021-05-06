شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الرئاسي الليبى يكلف حسين العائب بمهام رئيس جهاز المخابرات الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف المجلس الرئاسي الليبي في قرار صادر له اليوم الخميس، حسين محمد العائب بمهام رئيس جهاز المخابرات الليبية.

كان عضو المجلس الرئاسي الليبى، موسى الكونى، قد قال إنه يأمل في البدء بخطوات فعلية الفترة المقبلة لتوحيد الجيش الوطنى، مؤكدا أن الجنوب دفع الثمن باهضا بسبب الأزمة السياسية والحروب في ليبيا.

وأكد "الكونى" في مؤتمر صحفى، مساء الأربعاء، أن إجراء الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر المقبل هو الهدف السامي الذي يجب أن يسعى إليه الليبيين جميعا.

وأشار عضو المجلس الرئاسي الليبى إلى أن الطرفان المتحاربان لازالت أيديهما على الزناد رغم أعمال اللجنة العسكرية الليبية المشتركة.