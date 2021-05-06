شكرا لقرائتكم خبر عن حديقة الحيوان بالجيزة تغلق أبوابها أمام الزوار لمدة أسبوعين بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلقت حديقة الحيوان بالجيزة أبوابها أمام الزوار ولمدة 15 يوما، ضمن الإجراءات الوقائية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، حيث فتحت الحديقة أبوبها عقب شم النسيم، وعادت لغلقها مرة أخرى بسبب كورونا.

وقرر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إغلاق حدائق الحيوان والأرومان والأسماك وجميع الحدائق التابعة للوزارة في القاهرة والمحافظات اعتبارا من اليوم الخميس ولمدة أسبوعين، وذلك التزاما بقرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن؛ لمنع انتشار فيروس كورونا.

وفي سياق متصل، أصدر القصير توجيهاته لقيادات الوزارة باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لوقاية العاملين بالوزارة من الفيروس مع التوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية للجمهور من أجل تقليل الاحتكاك المباشر بين مقدم ومتلقي الخدمة، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لوقاية المواطنين من فيروس كورونا.